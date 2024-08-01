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Medya Sanki kana susamışlar! Bu manşeti atan siyonist medyası değil
Medya

Sanki kana susamışlar! Bu manşeti atan siyonist medyası değil

Yeniakit Publisher
2024-08-01 15:24:00 -
Sanki kana susamışlar! Bu manşeti atan siyonist medyası değil

Milliyetçi kisvesine bürünüp türlü fırıldaklar peşinde koşan Yeniçağ, İsmail Haniye'nin şehit edilmesinden sonra skandal bir manşete imza attı.

Haniye'nin şehadeti İslam alemini yasa boğarken, alçak suikasttan sonra siyonist bakan Gallant bir paylaşımda bulundu.

Haniye'nin şehit edilmesinden sonra önünde bulunan bir listeye çizik atarken görüntü veren eli kanlı siyonist bakanın paylaşımı, Yeniçağ'da da haberleştirildi.

Yeniçağ'dan siyonist dili!

Yeniçağ, "Sırada kim var? İsrail Savunma Bakanı ölüm listesini paylaştı" şeklinde adeta siyonist medyasının diliyle skandal ifadelere yer verdi.

Haberin giriş cümlesinde, "İsrail, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği ve 1200 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Gazze’yi adeta yerle bir etti." denilerek mücahidler hedefe konurken, haberin hiçbir yerinde 40 bine yakın masum sivili kadın-çocuk demeden vahşice katleden İsrail'in Haniye'ye yönelik alçak suikastı eleştirilmedi.

Fatih Ergin yönetimindeki Yeniçağ'ın, adeta siyonist diliyle yazılan skandal haberine tepki yağdı.
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İşte Yeniçağ'daki o haber:

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