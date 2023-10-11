Sanki Batı Kudüs İsrail'in hakkıymış gibi algı oluşuyor: 'Doğu Kudüs' değil, Tüm Kudüs Müslümanların!

Son yıllarda Türkiye'deki Siyonist algı uzmanlarının dilimize soktuğu 'Doğu Kudüs' kavramı maalesef İsrail'e meşru alan sağlamakta. Zihinlerde Kudüs'ün Batısı İsrail'in hakkıymış gibi algı oluşturmakta ve normalleştirmekte.

Halbuki Kudüs'ün ve Filistin topraklarının tamamının doğusu batısı fark etmeksizin Müslümanlara ait olduğu, İngilizlerin Osmanlı'yı yıktıktan sonra bölgeyi yavaş yavaş Yahudilere peşkeş çektiği bilinmekte.

'Doğu Kudüs' aldatmacasına, Türkiye'de bir çok Müslüman fark etmeden kanıyor. Bir çok siyasetçi de bilerek ya da bilmeyerek bu algı çalışmasının bir parçası oluyor.