Saniyeler içinde değişen 50+1 yorumu! CHP’li Barış Yarkadaş fena duvara tosladı
CHP’den daha önce yapılan açıklamalarda 50+1’i yanlış bulduğunu parlamenter sisteme dönülmesi gerektiği savunuluyordu. Şimdi ise CHP’li kaynaklardan yapılan açıklamalarda 50+1’e sahip çıkıldı. 50+1 konusu, tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında da masaya yatırıldı. Programda Gazeteci Barış Yarkadaş, önce 50+1’i yerden yere vurdu ardından "Enayi miyiz değiştirelim?" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 50+1 sistemine önce karşı çıkmış yerel seçimlerinde aldığı oy oranından sonra da ekonomik çıkmaza yol açıyor, demokrasinin önünde engel teşkil ediyor dediği 50+1 sistemine sahip çıktı.
TV100 ekranlarında Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı Programında da benzer bir tutum gazeteci Barış Yarkadaş’tan geldi.
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’ın 50+1’i değiştirelim demesi üzerine, Yarkadaş programda dakikalarca yerden yere vurduğu 50+1 sistemi için "Enayi miyiz değiştireceğiz?" dedi. Burhan da bu sözlerin üzerine “siyasetin en büyük sıkıntısı ilkesellik” ifadelerini kullandı.