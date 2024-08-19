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Yerel Saniye saniye kamerada! Kamyonet otomobili böyle biçti
Yerel

Saniye saniye kamerada! Kamyonet otomobili böyle biçti

Yeniakit Publisher
2024-08-19 15:26:00 -

Batman’da dün gece 2’si ağır 7 kişinin yaralandığı kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza çevredeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Dün gece Batman-Kozluk karayolu Demirlipınar mevkisinde 06 DB 0129 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 7 kişi yaralanmıştı. Otomobilde sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu araçtan çıkartılarak olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edilmişti.

Anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin sağ şeritte durduğu, dönmek üzere manevra yaptığı sırada sol şeritten gelen kamyonetin süratle otomobile ortadan çarptığı yer alıyor.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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