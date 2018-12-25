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Şanghay Shenhua'da Flores dönemi

Çin temsilcisi Şanghay Shenhua'yı, gelecek sezon İspanyol teknik adam Quique Sanchez Flores çalıştıracak

25 Aralık 2018 Salı 19:45
Şanghay Shenhua'da Flores dönemi


ANKARA (AA) - Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay Shenhua'da teknik direktörlük görevine İspanyol Quique Sanchez Flores getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam ile gelecek sezon takımı çalıştırması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen sezon ligi 7. sırada tamamlayan Şanghay Shenhua'nın Çinli eski teknik direktörü Wu Jingui ise gelecek sezon sportif direktör olarak görev alacak.

Teknik direktörlük kariyerinde Getafe, Valencia, Benfica, Atletico Madrid, El Ahli, El Ayn ve Watford'da görev alan Flores, son olarak İspanya temsilcisi Espanyol'u çalıştırmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 19:45
  1. Çin Süper Ligi
  2. Quique Sanchez Flores
  3. Şanghay Shenhua
  4. Wu Jingui

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