DEVA Partili Sanem Oktar açık etti! Ali Babacan Oda TV'ye para akıtmış

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tanıtım filmlerini yayınlamayan medya kuruluşlarını eleştirdi. Babacan'ın hedef gösterdiği medya kuruluşları arasında yandaş Oda TV de ter aldı.

Babacan'a cevap veren Oda TV, okunan bir site olduklarını iddia ederek, "Tanıtım filmini bize niye vermediniz?" diye sordu.

Akıtılan parayı açık etti!

Babacan ile Oda TV'nin kavgasına DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar da Twitter hesabından paylaştığı mesajla katıldı.

DEVA Partili Oktar, paylaştığı mesajında Ali Babacan'ın Oda TV'ye para akıttığını açık etti. Oktar, paylaşımında, Babacan'ın televizyon kanallarını kastettiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Değerli Oda TV, Bu haberi yapmadan önce aldığınız reklamlara baksaydınız size ambargo uygulamadığımızı görecektiniz. Sayın Babacan’ın "televizyon kanallarından" bahsettiğini anlamamanızı ise yorgunluğunuza veriyorum. İyi çalışmalar.