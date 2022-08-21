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Gündem Referandumdan 'Evet' çıktı, sınırlar değişti!
Gündem

Referandumdan 'Evet' çıktı, sınırlar değişti!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesine bağlı olan Koramanlar köyü sakinleri yapılan referandum sonucunda belediye sınırlarına dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 20:23:00 - 2022-08-21 20:26:33
Referandumdan 'Evet' çıktı, sınırlar değişti!

İlçenin Perşembe beldesi Koramanlar köyünde bulunan Cıvaklar, Yenimahalle, Teceller ve Bacaoğlu Mahalleleri, Perşembe belde sınırlarına geçmek için bugün sandık başına gitti.

Mahalle sakinleri belediye sınırlarına geçmek için sandık başına giderek 'Evet', ya da 'Hayır' oyu vererek referandum heyecanı yaşadı.

Sandıktan 'evet' çıktı

Seçim sonucunda 328’ı evet, 121’ ise hayır oyu kullandı.

Sandıktan belediyeye ‘Evet’ çıktı. Perşembe beldesi sınırlarına girerek mahalle statüsünü yeniden sürdürdü.

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