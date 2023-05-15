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Gündem Sandıkta oynanan oyun deşifre oldu
Gündem

Sandıkta oynanan oyun deşifre oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-15 22:55:00 -
Sandıkta oynanan oyun deşifre oldu

Bursa'da AK Parti'nin 79 oyu tutanakta Adalet ve Birlik Partisi'ne yazıldı.

Türkiye 14 Mayıs'taki tarihi seçimi sonuçlandırdı. YSK'nın sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.88, Sinan Oğan: Yüzde 5.17, Muharrem İnce: Yüzde 0.44 oy aldı. Seçim ikinci tura kalırken, Türkiye CHP'nin nasıl bir kirli oyun peşinde olduğunu gördü.

Seçimde sandıklarda sert tartışmalar yaşanırken Bursa'da kirli oyun deşifre oldu. Bursa'da AK Parti'nin 79 oyu tutanakta Adalet ve Birlik Partisi'ne yazıldı.

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