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Sandıklıspor U16 takımı Türkiye Şampiyonası için Kütahya’ya gitti

Sandıklıspor U16 takımı, Türkiye Şampiyonasında Afyonkarahisar’ı temsil etmek için final müsabakalarının oynanacağı Kütahya’ya gitti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:58
Sandıklıspor U16 takımı Türkiye Şampiyonası için Kütahya’ya gitti

Sandıklıspor U16 takımı, Türkiye Şampiyonasında Afyonkarahisar’ı temsil etmek için final müsabakalarının oynanacağı Kütahya’ya gitti.


Üç gün sürecek olan şampiyonada Sandıklı Spor U16 takımı, B Grubunda; İstanbul Kartal Spor, İzmir Güzeltepe Spor ile mücadele edecek. Grupları lider bitirecek olan takımların bir üst tura çıkacağı şampiyonada, A Grubunda; İstanbul İkitelli Spor, İzmir Çiğli Belediye Spor ve Manisa Yunus Emre Spor mücadele edecek.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl; "Şampiyon takımımıza her zaman güveniyoruz. Sandıklı Spor’un altyapısından çıkan yetenekli gençlerimizin Türkiye Şampiyonasında bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Başta velilerimiz olmak üzere hocalarımıza, yöneticilerimize ve takımımıza yürekten başarılar diliyor, turnuvada adından söz ettiren bir Sandıklı Spor olacağına canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:58
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