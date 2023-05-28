  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş çağrı
Gündem

Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş çağrı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 17:10:00 -
Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş çağrı

Türkiye tercihini yaptı. İkinci tur seçimleri tamamlandı, saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum.

Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum.

Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23