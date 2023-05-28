Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş çağrı
Türkiye tercihini yaptı. İkinci tur seçimleri tamamlandı, saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili bir paylaşım geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum.
Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum.
Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!"
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