Sandık lekesinden kurtulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Dantel ve kumaşlarda oluşan sarı lekelere sandık lekesi denir. Bu lekelere sandık lekesi isminin verilmesinin sebebi ise bir zamanlar bu tip çeyizlik eşyaların büyük sandıklarda saklanıyor olmasından kaynaklanıyor. Havasız ortamda aylarca belki de yıllarca duran eşyalar zaman içerisinde sararmaya başlar. Bu olayın yaşanması için illa sandığa sahip olmanıza gerek yok. Aynı şey çekmeceler için de geçerlidir. Kullanmak için yerinden çıkardığınız dantel ya da kumaşlarda sarı sarı lekelerin oluştuğunu fark ettiğinizde ise keyfiniz bir hayli kaçar. Çünkü hanımların çoğu bu lekenin kesinlikle çıkmayacağını düşünür.

Gerçekten sandık lekesi çıkmaz mı?

Büyük büyük anneler sandık lekesi için farklı tabirler kullanırlar ve bu sarılıkların asla çıkmayacağını belirtirlerdi. Günümüzde ise hanımların çoğu piyasada satılan kimyasallarla bu lekelerden kurtulmaya çalışıyor. Ama inanın marketlerden aldığınız leke çıkarıcılar bile sandık lekesini tamamen ortadan kaldıramaz. Peki, ne yapmak gerekir? Birçok hanımın bilmediği ama kesinlikle işe yarayan bir yöntem mevcut. Şayet bu yöntemi merak ettiyseniz, hemen kağıt ve kalemi hazırlayıp not almaya başlayın deriz.

Sandık lekesi nasıl çıkar?

Öncelikle lekeli dantelin ya da kumaşın hassas olup olmadığına karar verin. Şayet uzun işleme dayanır diyorsanız; bir tencereye lekeli eşyayı göz önünde bulundurarak bir ya da birkaç litre süt alın. Sütü kesinlikle kaynatmayın. İdeal sıcaklık yoğurt mayaladığınız ısıdır. Sandık lekesi olan eşyaları ılık sütün içerisine bırakın. 4-5 saat lekeli eşya sütün içerisinde kalsın. Şayet kumaş yapısı hassassa aynı yöntemi soğuk sütle deneyin. Sütten çıkardığınız dantel ya da kumaştan lekenin büyük ölçüde kaybolduğunu fark edeceksiniz. Lekeli eşyayı ılık suyla akıtın. Ardından az miktarda kalan lekenin üzerine birkaç yemek kaşığı karbonat serpin. Karbonatın üzerine ise bir miktar beyaz sirke damladın. Yarım saat lekeli bölgede kalan karbonatlı-sirkeli karışımı ılık suyla akıtın. Ardından beyaz kalıp sabunla lekeli ürünü narince yıkayın. Elle yıkamak istemezseniz karbonat işleminin ardından lekeli ürünleri çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Elbette hassas programda…

Sandık lekesi önlenebilir mi?

Sandık lekeleri kabusunuz olmak zorunda değil. Vakumlu hurçlardan kullanarak bu sorunla tekrar tekrar karşılaşma ihtimalinizi ortadan kaldırmış olursunuz.