Sancaktepeli Güreşçi Özen dünya şampiyonu oldu

Sancaktepe Belediyespor'un altyapısından yetişen Arif Özen katıldığı Güreş Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’de şampiyon sporcuyu makamında tebrik etti. Altın kemeri ile belediyesi binasına gelen Arif Özen’i kabul eden Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem sporcunun başarısından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sancaktepe Belediyespor Başkanı ve Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Genç, milli sporcu Arif Özen basın toplantısı düzenledi.

“Sancaktepe’den olimpiyatlara gidecek onlarca sporcunun çıkacağına inanıyoruz”

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem: “Slovakya’da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası’nda güreş serbest stilde 86 kiloda Sancaktepemizin altyapısından yetişen Arif Özen kardeşimiz tüm rakiplerini yenerek bileğinin hakkıyla alın teri ile dünya şampiyonu oldu. Ülkemize altın madalya kazandırdı. İstiklal Marşımızı okutturdu. Kendilerini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Şampiyona iki güreşimiz ile katılmıştık. Arif kardeşimiz Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübümüzün mensubu.

Altyapıdan itibaren yola beraber devam ettik. İki gündür mutlu ve sevinçliyiz. Bu başarılar devam edecek. Sancaktepe Belediyesi olarak 27 farklı branşta 22 bin 150 lisanslı sporcumuz ile beraber ülkemizin uzun vadeli olarak sporcularımızın olimpiyatlarda da madalyalar ve dereceler almaları için lisanslı sporcularımızı altyapıdan daha miniklerden yukarıya taşıyarak bu madalyaların sayısının artacağına inanıyoruz. Sancaktepe Belediyesi olarak hem müesseseleşmekte hem de altyapıdaki canlı ve diri duruşumuz Sancaktepe’den olimpiyatlara gidecek onlarca sporcunun çıkacağına inanıyoruz” dedi.

Hedefim İstiklal Marşı’nı Dünya Şampiyonası’nda okutmak”

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alan milli sporcu Arif Özen: “2014 yılında Sancaktepe altyapısına seçilerek altyapısına girmeye hak kazanmıştım. 2014 yılından bu yana güzel bir süreç geçirdik. İsmail Erdem başkanımıza, Mehmet Genç başkanımıza teşekkür ederim. Burada çok güzel bir alt yapılaşma var. Çok güzel çalışma tarzımız var. Güzel günlerim oldu. Roma’da Avrupa Şampiyonu olmuştum. Tabi hedefim İstiklal Marşı’nı okutmadık orada. Oradan başardım onu. Sonraki hedefimde de Dünya Şampiyonası’nda okutmak. Hayalimde hep hayalimde kemer vardı” şeklinde konuştu.