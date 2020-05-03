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Sancaktepe'deki pandemi hastanesinin içi böyle görüntülendi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de yapılan pandemi hastanesinin odaları görüntülendi. Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu yapımı devam eden hastanenin bazı odalarını ve koridorlarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:29:00 -

Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu sosyal medya hesabından Sancaktepe'deki inşaatı devam edilen hastanenin yapımı tamamlanan bazı odaları ve koridorlarının görüntüsünü paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de yapımına başlanan salgın hastanesinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sayısız işçi ve iş makinesinin çalıştığı alanda hastanenin bazı bölümlerinin duvarları yerleştirilirken bir kısmının çatıları ise tamamlandı. Hastanenin yapımı tamamlanan bazı odaları ve koridorlarının görüntüsü ise ortaya çıktı.

Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu sosyal medya hesabından yapımı tamamlanan, yatakları yerleştirilen bazı odaların ve koridorların görüntüsünü, "@RTErdogan'ın talimatlarıyla başlayan, 1008 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz hızla inşa ediliyor. Pandemi ile mücadelemizin kahramanı sağlık çalışanlarımıza, İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olsun" notuyla paylaştı.

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