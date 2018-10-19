Sancaktepe'deki banka soyguncuları yakalandı

Alınan bilgiye göre, 16 Ekim'de Sarıgazi Mahallesi Eski Ankara Caddesi'ndeki banka şubesine otomobille gelen silahlı 2 kişinin çalışanları etkisiz hale getirerek 17 bin 800 lirayı alıp kaçmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelilerin yakalanması için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Eyüpsultan Mahallesi Kızılay Caddesi'nde şüpheli M.Ç (33) ile Y.İ'yi (32) yakaladı.

Şüpheli M.Ç'nin üzerinde tabanca ve boş şarjör bulundu.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.