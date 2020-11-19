  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sancaktepe trafik kazası: 2 yaralı
Aktüel

Sancaktepe trafik kazası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:41:29 -
Sancaktepe trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de kamyonetle taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Türkler Mahallesi Sümer Caddesi'nde seyir halinde bulunan Okan İpekoğlu'nun idaresindeki 34 VU 5477 plakalı kamyonetle Seyit Gündüz'ün kullandığı 34 TKA 43 plakalı taksi çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile taksideki yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke dildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan o iş adamını arayıp tebrik etmiş: Sana yakışır, tebrik ederim
Gündem

Erdoğan o iş adamını arayıp tebrik etmiş: Sana yakışır, tebrik ederim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yangında büyük zarar gören Vaniköy Camii'nin onarım masraflarını üstlenen iş adamı Cemal Kalyoncu'yu ..
CHP'nin yalanı çöktü: Kılıçdaroğlu'na gönderilen mektup ortaya çıktı!
Siyaset

CHP'nin yalanı çöktü: Kılıçdaroğlu'na gönderilen mektup ortaya çıktı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine CHP’nin davet edilmediği yalanı kısa sürede çürüdü. KKTC C..
Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’
Siyaset

Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gezi davasında şikayetçi olmadığını savcının bütün bakanları mağdur olarak yazdığını söylemesi yan..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay