Sancaktepe Belediyesi’ne "Sıfır Atık Yerel Yönetim " kategorisi’nde anlamlı ödül

Erdoğan Gül

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"ni Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu yıl ki teması “İklim ve Gençlik” olan zirve doğaseverleri ve sıfır atık seferberliğine gönül veren kurumları bir araya getirdi. Paneller, söyleşiler, müzikal sergilerin yanı "Sıfır Atık 5. Yıl Filmi" ile de dolu dolu geçen program ödül töreni ile son buldu.

Sürdürdüğü örnek sıfır atık çalışmaları ile takdir toplayan Sancaktepe Belediyesi de bu anlamlı zirvede ödül almayı başardı. Zirvede, "Sıfır Atık Yerel Yönetim Ödülü" üst kategorisinde yer alan "En İyi Uygulama" ödülü Sancaktepe Belediyesine verildi. Sancaktepe Belediyesi Başkanı Şeyma DÖğücü, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin elinden aldı.

Başkan Döğücü “Sancaktepe Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarında öncü olmaya, bundan sonra da devam edeceğiz”

Sancaktepe Belediyesi olarak her zaman sıfır atık çalışmalarında öncü olduklarını ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü “ Türkiye'deki sıfır atık çalışmalarının beşinci yılında üçüncü Sıfır Atık Zirvesi'nde Haliç Kongre Merkezi'ndeydik. Burada Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Emine Erdoğan Hanımefendi'yle birlikte bu zirveye biz de Sancaktepe Belediyesi olarak katıldık. Bununla birlikte çok sayıda çalışmayı aynı anda yürütüyoruz. Sitelerimizde, okullarımızda belediye olarak eğitim faaliyetlerini sürdürdük yine aynı şekilde okullarımızda sokak ve caddelerimizde geri dönüşümle ilgili kutu faaliyetlerini başlatarak geri dönüşüm kabinlerini yerleştirdik.Hayata geçirdiğimiz “Doğa Kart” projemiz ile vatandaşlar geri kazanılabilir atıklarını evlerinde ayrı bayrı biriktirip teslim ederek Doğa Kart'larına lira puanlar yükleyerek alışverişlerde kullandılar, bu sayede hem çevre hem de vatandaş kazanmış oldu.Geri dönüşümde Bereket var diyerek ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın evlerinde kullanmış oldukları bitkisel atık yağlarını adreslerinden toplayarak lisanslı firmalarımız tarafından bertarafını sağladık. Bu sayede suyumuzu korumuş olup vatandaşların atık yağlarını lavabolara dökmemesini biriktirmesini sağladık sağlamaya devam ediyoruz. Ben şahsım olarak sıfır atık çalışmalarında çok büyük destekleri olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yine Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a sıfır atık uygulamalarında bize her zaman verdiği desteklerden dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sancaktepe Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarında öncü olmaya, bundan sonra da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.