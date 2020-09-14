Sancaklı Müslüman Boşnakların maruz kaldığı zulüm belgeselleştirildi

Sırp gazeteci Aleksandar Reljic tarafından hazırlanan "Sancak Süreci" belgeseli, El Cezire Balkanlar tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Belgesel Festivali'nde (AJB DOC) gösterilecek.

1990'lı yıllarda Bosna'da savaş devam ederken, Reljic bugün Karadağ ve Sırbistan sınırları içinde kalan Sancak bölgesinde yaşayan Boşnakların sürgünlerini, işkencelerini, hukuki süreçlerini ve vahşetlerini belgeleyerek dinleyicilere sundu.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Reljic, Sırp şirketi "Core Dox" ve Al Jazeera Balkans'ın ortak yapımı olan belgeselde o dönemde medyanın ihmal ettiği konulara dikkat çektiğini, o dönemde Sancak'taki olaylardan çok az kişinin haberi vardı.

Reljiç, belgeselin Sancak'taki Demokratik Hareket Partisi'nin (SDA) 25 üyesinin tutuklandığı Mayıs 1993 olayları ve Karadağ'da 21 kişinin tutuklandığı "Lim" operasyonları hakkında olduğunu belirtti.

Bu operasyonlarda tutuklananların silahlı ayaklanmaya hazırlanmakla suçlandığını kaydeden Reljic, "Bu aslında önceden tasarlanmış bir süreçti. Tutuklanan bu kişilere polis tarafından ciddi şekilde işkence yapıldı ve bu kişiler yapmadıklarını söylemek zorunda kaldılar. " dedi.

Boşnaklara yönelik operasyonlar kapsamında İbrahim Cikic adlı bir kişinin 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirten Reljiç, "Cikiç, keskin nişancı olarak bir eyleme hazırlık yapmakla suçlandı. İşin garibi, Cikic 20 yıl önce görüşünü kaybetti. . " dedi.

Belgeselin Karadağ ve Sırbistan'da olumsuz tepkilere neden olacağının farkında olduğunu söyleyen Reljiç, "Sancak'ta Boşnaklara karşı işlenen suçların hiçbiri uluslararası mahkemelere taşınmadı. Bu, Sancak'ta yaşananların tabu olarak görüldüğünün kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Reljic, Bosna'daki savaş devam ederken Sancak bölgesinde Boşnaklara karşı işlenen birçok savaş suçunun cezasız kaldığını belirterek, Sancak'taki savaş mağdurlarının asla kabul edilmediğini vurguladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aynı zamanda "Küresel İletişim Ortağı" olduğu belgesel festivalinin yönetmenler için çok önemli olduğunu belirten Reljic, El Cezire Balkanlar'ın bölgedeki belgesel film sektörünün gelişmesi için önemli adımlar attığını vurguladı.

Yönetmenliğini üstlendiği "Enkel" belgeselinin festivalin ilk yılında ödül aldığını hatırlatan Reljic, bu belgeselin Auschwitz'in kurbanlarından Eva Mozes Kor ile Auschwitz Commander'ın torunu arasındaki ilişkiyi konu aldığını söyledi.

Bu yıl "Seyahat" sloganıyla düzenlenen festivalin yarışma bölümünde "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "Seyirci Ödülü" olarak 3 ödül verilecek.

15 Eylül'e kadar sürecek olan festival, evrensel insani değerlere odaklanarak toplumsal fenomenlerle ilgilenen yazar ve belgeselleri teşvik etmeyi hedefliyor ve televizyon yayıncılığına uyarlanmış belgesel filmleri içeriyor.