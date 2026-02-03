  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li İBB yönetiminde Metro faciası! İstanbul’da liyakatsizlik raydan çıktı 10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti Netanyahu’dan İran’a mesaj: “Dayanılmaz sonuçlarla yüzleşirler” Körfez'de Fener fırtınası! CHP sadece izliyor! İstanbul'da her akşam aynı manzara PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru Sapkın Kerimcan'a hapis cezası Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: 100 milyar liralık finansman paketini devreye alıyoruz ABD basını dünyaya duyurdu: ABD - İran görüşmesi cuma günü İstanbul'da
Kobi Sanayide su yönetimi dijitalleşiyor! KBÜ’den Bartın OSB’ye stratejik destek
Kobi

Sanayide su yönetimi dijitalleşiyor! KBÜ’den Bartın OSB’ye stratejik destek

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sanayide su yönetimi dijitalleşiyor! KBÜ’den Bartın OSB’ye stratejik destek

Karabük Üniversitesi, Bartın Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen 'Dijitalleşen Su Yönetimi ile Sürdürülebilir Sanayi' projesine danışmanlık desteği vererek sanayide su verimliliği ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunuyor.

Sanayide artan su ihtiyacı ve kaynak verimliliği tartışmaları yeni projeleri beraberinde getirirken, Karabük Üniversitesi (KBÜ), Bartın Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen “Dijitalleşen Su Yönetimi ile Sürdürülebilir Sanayi” projesinde aktif rol üstlendi.

 

KBÜ Demir Çelik Enstitüsü, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) 2025 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında Bartın Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen projede stratejik danışmanlık üstlendi. Çalışmanın 12 Ocak 2026’da imzalanan sözleşmeyle, kaynak verimliliği alanında bölgeye katkı sunması amaçlanıyor.

 

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Recep Demirsöz, üniversitenin sürdürülebilir üretim ve çevresel yönetim konularındaki birikimini bölgesel kalkınma hedefleriyle buluşturduklarını belirtti. Demirsöz, proje kapsamında TS EN ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi standardına uygun prosedürlerin oluşturulması, dijital izleme altyapısının kurulması ve kapasite geliştirme eğitimlerinde aktif rol aldıklarını ifade etti.

 

Proje ile sanayi kuruluşlarının su tüketimlerini daha şeffaf ve ölçülebilir şekilde yönetmesinin hedeflendiğini kaydeden Demirsöz, uygulamanın yasal yükümlülüklere uyumu kolaylaştıracağını ve maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

 

Hazırlanacak 5 yıllık stratejik yol haritasıyla Bartın OSB’nin su verimliliği performansının sürekli geliştirilmesi planlanıyor. Projenin, doğal kaynakların korunmasına ve sanayide sürdürülebilir üretim anlayışının güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.

KOBİ’lere 24 projelik dev hamle! 2029’a kadar sürecek
KOBİ’lere 24 projelik dev hamle! 2029’a kadar sürecek

Kobi

KOBİ’lere 24 projelik dev hamle! 2029’a kadar sürecek

İstanbul’daki SKDM zirvesinde KOBİ mesajı
İstanbul’daki SKDM zirvesinde KOBİ mesajı

Kobi

İstanbul’daki SKDM zirvesinde KOBİ mesajı

KOBİ’lere OSB köprüsü geliyor
KOBİ’lere OSB köprüsü geliyor

Kobi

KOBİ’lere OSB köprüsü geliyor

Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!
Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!

Kobi

Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!

TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?
TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?

Kobi

TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?

KOBİ’ler kazandı, fon büyüdü!
KOBİ’ler kazandı, fon büyüdü!

Kobi

KOBİ’ler kazandı, fon büyüdü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım
Gündem

Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım

Beykoz Belediye Meclis toplantısında, Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile eski belediye başkan yardımcısı CHP’li Bilgehan Murat Miniç arası..
İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız
Gündem

İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız

İran'ın güçlendirilmiş uranyum rezervini Türkiye'ye transfer edeceği konuşulurken Rusya ani bir kararla harekete geçti. Moskova yönetimi, İr..
Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar
Gündem

Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar

Şanlıurfa’da kar maskeli ve silahlı 3 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında, kendilerine müdahale eden polis memuru Serkan İ.’yi (..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23