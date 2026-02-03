Sanayide su yönetimi dijitalleşiyor! KBÜ’den Bartın OSB’ye stratejik destek
Karabük Üniversitesi, Bartın Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen 'Dijitalleşen Su Yönetimi ile Sürdürülebilir Sanayi' projesine danışmanlık desteği vererek sanayide su verimliliği ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunuyor.
Sanayide artan su ihtiyacı ve kaynak verimliliği tartışmaları yeni projeleri beraberinde getirirken, Karabük Üniversitesi (KBÜ), Bartın Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen “Dijitalleşen Su Yönetimi ile Sürdürülebilir Sanayi” projesinde aktif rol üstlendi.
KBÜ Demir Çelik Enstitüsü, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) 2025 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında Bartın Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen projede stratejik danışmanlık üstlendi. Çalışmanın 12 Ocak 2026’da imzalanan sözleşmeyle, kaynak verimliliği alanında bölgeye katkı sunması amaçlanıyor.
Enstitü Müdürü Doç. Dr. Recep Demirsöz, üniversitenin sürdürülebilir üretim ve çevresel yönetim konularındaki birikimini bölgesel kalkınma hedefleriyle buluşturduklarını belirtti. Demirsöz, proje kapsamında TS EN ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi standardına uygun prosedürlerin oluşturulması, dijital izleme altyapısının kurulması ve kapasite geliştirme eğitimlerinde aktif rol aldıklarını ifade etti.
Proje ile sanayi kuruluşlarının su tüketimlerini daha şeffaf ve ölçülebilir şekilde yönetmesinin hedeflendiğini kaydeden Demirsöz, uygulamanın yasal yükümlülüklere uyumu kolaylaştıracağını ve maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.
Hazırlanacak 5 yıllık stratejik yol haritasıyla Bartın OSB’nin su verimliliği performansının sürekli geliştirilmesi planlanıyor. Projenin, doğal kaynakların korunmasına ve sanayide sürdürülebilir üretim anlayışının güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.