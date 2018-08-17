Sanayide sevindiren haber

EKONOMİ SERVİSİ

ABD’nin ekonomik saldırıları ve kur dalgalanmaları sanayide atılımı önleyemedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretim endeksi 2018 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 3,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri ele alındığında madencilik ve taş ocakçılığı endeksinde yüzde 7,2, imalat sanayii endeksinde yüzde 2,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı endeksinde yüzde 4,6 artış görüldü.

Rakamların ilerisi için umutları arttırdığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye ekonomisi sanayinin öncülüğünde güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor” dedi.

Sanayi üretiminin ilk 6 ayda yüzde 7,7, ikinci çeyrekte yüzde 5,3 büyüdüğüne dikkat çeken Varan, yüksek teknolojili ürünlerin imalatının yüzde 17, 9 artışının da Türkiye’nin yakalamak istediği trendin bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Varank, şöyle devam etti: “Bu yükselişi sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Mayıs ayı rakamlarına göre bir yıl içinde 650 bin kişiye yeni istihdam imkânı sağlandı. Bunun 283 bini sanayi sektörü kaynaklı. Türkiye, tüm dünyada etkisi hissedilmeye başlayan ticaret savaşlarına rağmen Temmuz ayında ihracatını yüzde 11,8 artırdı. Böylece tarihimizin en yüksek Temmuz ayı rakamına ulaştık. İhracatımızda sanayi ürünlerinin yüzde 95’e varan oranı, üreticilerimizin gücünü bir kez daha ortaya koydu.”

İHRACATTAN ÖNEMLİ KATKI

Varank, ihracat pazarlarındaki toparlanma ve canlı turizm sektörünün sanayinin performansına katkı verdiğini belirterek, “Sağlam sanayi altyapımız ve dinamik girişimcilerimiz, ülkemize yönelik iç ve dış saldırılarla mücadelede en önemli dayanağımızdır. Türkiye, karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırıları da atlatacaktır. Ülkemiz sanayicisi ve devleti ile birlikte dimdik ayaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

TEDBİRLER ALINIYOR

Bakanlık olarak yerli ve milli üretimi desteklemek, cari açığı daraltmak için gereken her adımı attıklarını vurgulayan Varank, “Sanayimizin olumsuz etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.