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Ekonomi Sanayide çarklar hızlandı reel kesim güveni arttı
Ekonomi

Sanayide çarklar hızlandı reel kesim güveni arttı

Pandemi döneminde firmaları yaşama bağlamak için atılan adımlar ekonominin toparlanmasına imkân tanıdı. Hükümet tarafından devreye sokulan teşvik paketleri, hem yatırım iştahının kabarmasının hem de üretim ile ihracatın ivmelenmesinin yolunu açtı. Bu durum ekonomik verilere olumlu yansıdı. Sanayide çarklar hızlandı, kapasite kullanım oranı (KKO) ve reel kesim güven endeksi (RKGE) önemli ölçüde arttı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:43:00 -
Sanayide çarklar hızlandı reel kesim güveni arttı

Aldığı tedbirlerle Corona virüsü (Covid-19) tehdidini büyük ölçüde bertaraf eden hükümet, ekonomide de önemli reformları hayata geçirerek Türkiye’nin gücüne güç kattı. Ekonomi yönetiminin art arda ilan ettiği teşvik paketleri sayesinde yerli ve yabancı yatırımlarına yenileri eklendi, üretim ile ihracat da atağa kalktı.

İbre yukarı yönlü

Covid-19 tedirginliğinin önüne geçilmesinin ve yeni normale girilmesinin ardından gerek sanayi gerek hizmet sektöründen iyi haberler geldi. Mayıs, haziran ile temmuz aylarında bir yandan üretim diğer yandan iç ve dış talep arttı. Artış trendi bu ay da devam etti. İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya nazaran 2.6 puan artarak 73.3 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO da 2.3 puan artarak yüzde 73’e dayandı.

Ekonominin toparlanması üreticilere moral verdi, güven aşıladı. Nitekim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından reel kesim güven endeksinin (RKGE) ağustosta bir önceki aya nispeten 5.5 puan artarak 106.2 olduğu duyuruldu.  Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış endeksin 5.8 puan yükselerek 105.2’ye ulaştığı açıklandı.

Rakamlar umut verici

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuzda 66.7 iken, ağustosta yüzde 5.7 artarak 70.5 değerini aldı. Hizmet sektöründe temmuza oranla son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 15.9 artarak 63.2 oldu. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 12.3 artarak 62’ye yükseldi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustosta yüzde 0.2 artarak 94.9’u buldu. Son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 14.5 artarak 79.7’ye çıktı.

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