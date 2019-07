Sanayicinin ortak problemi enerji maliyeti ve nitelikli eleman

Antalya OSB’nin plastik sektöründe üretim yapan sanayicileri, elektriğe yapılan zamlar nedeniyle enerji girdi maliyetlerinin son bir yılda yüzde 100 oranında artığını, artan üretim maliyetleri nedeniyle rekabet edemez hale geldiklerini söyledi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Bölge katılımcılarının talep ve önerilerini almak, sanayiciler arasındaki iletişimi güçlendirmek için düzenlediği Sektör Toplantıları kapsamında, plastik sektöründe üretim yapan sanayiciler ile genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirdi. Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ev sahipliğinde, yaklaşık 3 saat süren toplantıya, Başkan Vekili Hasan Ali Gönen, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gizli, Müteşebbis Heyet Üyeleri Ahmet Kasapoğlu, Fatin Tapcı, Abdullah Erdal Konya, Rasim Feyzan Doğu, Bölge Müdürü İlhan Metin ve plastik sektöründe üretim yapan 30 Bölge sanayicisi katıldı.

Ortak problem enerji maliyeti

Bölge sanayicilerinin tek tek söz alarak talep, öneri ve sorunlarını aktardığı toplantıda, elektriğe ardı ardına yapılan zamlar nedeniyle enerji maliyetlerinin fahiş oranda artmış olması, tüm sanayicilerin dile getirdiği ortak sorun oldu. Enerji girdi maliyetlerinin son bir yılda yüzde 100 oranında artığına dikkat çeken Bölge sanayicileri, artış nedeniyle rekabet edemez hale geldiklerini belirtti. Merdiven altı diye tabir edilen kayıt dışı firmalar ile yeterli düzeyde mücadele edilmediğini, söz konusu firmaların mükellef olmadıkları için piyasa koşullarının altında fiyatlama yaparak rekabet ortamını daha da zorlaştırdıkları aktaran Bölge sanayicileri, kendi firmalarının ise hemen her gün farklı kamu kurumlarınca denetlendiğini, aynı hassasiyetin merdiven altı firmalara da gösterilmesini talep etti.

" Nitelikli eleman bulamıyoruz "

Nitelikli eleman bulmanın neredeyse imkansızlaştığından dem vuran Antalyalı sanayiciler, Bölgede bulunan meslek lisesinin firmaların ihtiyaçlarını karşılamadığını, mezun öğrencilerin iş başvurusunda bulunmadığını, istihdam edilebilen kısmın ise mesleki yeterlilik bakımından başlangıç seviyesinde olduğunu ifade etti. Yüzde 14 oranında işsizlikten bahsedilen bir ortamda çalıştıracak işçi bulamadıklarına da dikkat çeken sanayiciler, işsizlikten ziyade iş beğenmemenin daha yüksek bir orana sahip olduğunu söyledi.

" Sanayi bir kültür olmalı"

Sanayicilerin dile getirdiği tüm öneri ve talepleri not ettiklerini, sorunların çözüme kavuşması için ilgili makamlar nezdinde girişimlerini sürdüreceklerini söyleyen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Hem Antalya OSB hem de Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu nezdinde sorunlarınızın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Görüldüğü üzere herkesin sorunu hemen hemen aynı. Sanayicilerin üzerlerindeki yüklerin hafifletilmesi ile elde edilecek katma değerin, mevcut durumdan çok daha fazla olacağı su götürmez bir gerçektir. Bu gerçeğin henüz konunun tüm paydaşları tarafından benimsenmemiş olmasını, ülkemizde kökleşmiş bir sanayi kültürünün oluşmamasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Sanayinin bir kültür haline gelerek benimsenmesi çok önemli. Çünkü kültür, her türlü stratejiyi sabah kahvaltısı niyetine yer. Bu kültürü oluşturup, benimsetebildiğimiz takdirde, üretim sanayinin önünde engel teşkil edebilecek her türlü girişim ya da stratejinin bertarafı daha kolay olacaktır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Nazilli Kumaş Fabrikası’ndaki makineleri incelerken, makinelerin çıkardığı sesler için ‘İşte, halka hayat veren gerçek musiki’ demiştir. Bu musukiyi herkesin dinleyeceği ve benimseyeceği bir şekilde seslendirmek, hepimizin asli görevi olmalıdır” dedi.