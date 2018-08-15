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Sanayicilere 1.2 milyar liralık destek

Hükümetten üreticileri mutlu edecek bir haber geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilere yönelik 1.2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuklarını açıkladı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:17
Sanayicilere 1.2 milyar liralık destek

Reel sektörün araştırma, teknoloji geliştirme ile üniversite-sanayi iş birliği mekanizmalarını ve erken aşama girişimlerini destekleyen TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nda (TEYDEB) sistem değişikliğine gidildiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10 ayrı destek programının sadeleştirildiğini ve ‘TEYDEB 2.0’ adıyla yeni bir destek programı hazırlandığını aktardı.

“FİKRİ OLANLARA YARDIM EDECEĞİZ”

Varank, Sanayi Destekleri (SADE) ve Arayüz Destekleri (AYDE) olarak sadeleştirilen bu yeni program ile ilgili şu bilgileri verdi: “1 Ağustos itibarıyla SADE kapsamında açılan çağrıya başvuracak projeler için 200 milyon lira bütçe ayrıldı. Yılsonuna kadar sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni çağrılar açacağız. Bu sene açılacak tüm TEYDEB çağrıları aracılığıyla hayata geçirilecek projelere üç yılda 1,2 milyar lira kullandıracağız. ‘TEYDEB 2.0’ kapsamında cari açığı azaltacak veya katma değeri yüksek ürün, süreç ve teknoloji geliştirme projelerini destekleyeceğiz. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ürün ve teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesine destek vereceğiz. Bu yeni destek programının, cari açığın azaltılması başta olmak üzere yüksek katma değerli ürünlerin üretimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Buradan bütün sanayicilerimize, girişimcilerimize çağrıda bulunmak istiyorum; yeni fikri olanlar ve yeni ürün geliştirmek isteyenlere her türlü desteği vermeye hazırız.”

MENTÖRLÜK HİZMETİ DE VERECEĞİZ

Varank, kamu-üniversite-sanayi iş birliğini oluşturmaya ve özellikle teknoloji tabanlı girişimci ve KOBİ’lere iş geliştirme ve yenilik alanlarında mentorlük sağlamaya yönelik kolaylaştırıcı destekleri de hayata geçireceklerini kaydetti.

BAŞVURULAR 31 ARALIK’A KADAR

Bu arada Bakan Varank’ın açıkladığı TEYDEB 2.0 için ilk çağrı duyurusu yapıldı. Söz konusu çağrıya 31 Aralık 2018’e kadar başvuru yapılabilecek. Proje başvuruları ziyaretli hakemlik ile değerlendirilecek. Başvurular alındıkça, 31 Aralık beklenmeden değerlendirme süreci başlayacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:17
  1. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
  2. TEYDEB

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