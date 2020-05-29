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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:47:00 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle katıldığı, Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısında, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." dedi.

"Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir." diyen Varank, "Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, "Üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

 

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