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Aktüel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuştu:
Aktüel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuştu:

"Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde bu sabah itibarıyla özellikle şehrin doğu tarafındaki organize sanayi bölgelerindeki arıtılmış suyun tamamı arıtıldıktan sonra derin deşarj yapılıyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:21:16 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuştu:

TEKİRDAĞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde bu sabah itibarıyla özellikle şehrin doğu tarafındaki organize sanayi bölgelerindeki arıtılmış suyun tamamının arıtıldıktan sonra derin deşarj yapıldığını söyledi.

Bakan Varank, Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçen hafta Tekirdağ'ı ziyaret ettiğini, burada Türkiye'nin en büyük "non woven" kumaş fabrikalarından birinin açılışını yaptıklarını belirtti. Bu kumaşın maskelerde, çocuk bezlerinde kullanıldığını anlatan Varank, "Bu alanda 800 milyon liralık bir yatırımı Türkiye'ye kazandırdık. Türkiye bu manada Orta Doğu'da, Afrika'da, Orta Asya'da en önemli oyunculardan biri haline geldi." diye konuştu.

Varank, Türkiye'nin göz bebeği şehirlerden Tekirdağ'ın sanayi açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayarak "14 organize sanayi bölgesi var ve organize sanayi bölgesi sayısı itibarıyla Türkiye'deki ikinci şehir. Zamanla tabii ki hem sanayinin hem de evsel atıkların getirdiği sorunlar Tekirdağ'ımızı etkilemiş. Maalesef yerel yönetimler burada biraz ihmalkar davranmışlar ama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün çok önemli projeyle önemli bir ayağı açmış olduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde bu sabah itibarıyla özellikle şehrin doğu tarafındaki organize sanayi bölgelerindeki arıtılmış suyun tamamı arıtıldıktan sonra derin deşarj yapılıyor. Bu manada da sağlık sektörü açısından da şehrin sağlığını koruması açısından da önemli bir projeyi bu sabah itibarıyla ilk etabını başlatmış olduk. Bu, bizim açımızdan tabii ki gurur verici. Ben böyle güzel bir tesisin açılışına katılıyor olmaktan, bu manada Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat ediyor olmaktan gerçekten gururluyum. İnşallah böyle tesislerimizi (Şehir Hastanesi) de Sayın Sağlık Bakanımızın öncülüğünde hayata geçireceğiz. Dünyaya örnek olacağız."

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