Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2021 yılı bütçesini sundu: (3)

TBMM (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir milletvekilinin "Sayın Bakan aşı geliştiriyordu ama nal topluyor" sözlerini sarf ettiğini belirterek, "Bu ifadeyi gerçekten kınıyorum. Aşıyı ben geliştirmiyorum, 500'den fazla bilim insanı gecesini gündüzüne katıp geliştiriyor. Hadi bana saygınız yok, bilim insanlarına saygı duyun." dedi.

Varank, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunumunda, Türk teknoloji firmalarının, solunum cihazını 14 günde seri üretim aşamasına getirdiğini anlattı.

Genç mühendislerin gecelerini gündüzlerine katarak bu cihazları ürettiğini vurgulayan Varank, "Sadece bütçeyle, parayla bu işler olmuyor. Yürekle oluyor, yürekle." ifadelerini kullandı.

Varank, 5 bin yerli solunum cihazının ihraç, Afrika'da tek bir solunum cihazı olmayan ülkelere hibe edildiğini belirterek, muhalefet milletvekillerine seslenerek, "Çıkıp 'Helal olsun, Türkiye dünyanın yapmadığını yaptı.' dediniz mi? O hayran olduğunuz Batılı ülkeler dönüp Afrika'nın yüzüne bile bakmadı. Ama biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıtaları aşan vizyonuyla dünyaya nefes olduk, olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerin yalın üretim ve dijital dönüşüm süreçlerini model fabrikalarla hızlandırdıklarını ifade eden Varank, Ankara ve Bursa'dan sonra İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'deki model fabrikaların açılışa hazır olduğunu bildirdi.

Mustafa Varank, TÜBİTAK bünyesindeki yapay zeka enstitüsünde yeni bir işbirliği ve birlikte geliştirme modelini hayata geçirdiklerini, girişimciliği Milli Teknoloji Hamlesi'nin sürükleyici gücü olarak gördüklerini söyledi.

Teknoloji tabanlı girişimlerin uzun vadeli finansman sorunlarını, bankalar yerine sermaye yatırımı yoluyla çözmelerini önemsediklerini, bu amaçla yenilikçi finansman mekanizmalarını devreye aldıklarını anlatan Varank, "Techınvestr, bölgesel kalkınma fonu, teknoloji ve inovasyon fonu ile bilişim vadisi girişim sermayesi fonu erken aşama girişimlere yatırım yapacak." dedi.

- "Muhalefetin kafası karışık"

Bakan Varank, 30 ilde DENEYAP teknoloji atölyelerini hayata geçirdiklerini, buralarda eğitim alan öğrencilerin geleceğin teknoloji yıldızları olacağını ifade etti.

Varank, "81 ilimizde 100 DENEYAP teknoloji atölyesi kurarak 2023'e kadar 50 bin özel yetenekli öğrencimize bu eğitimleri vereceğiz." diye konuştu.

Üçüncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in kapılarını bu sene Gaziantep'te açtığını hatırlatan Varank, bu seneki yarışmalara 100 binin üzerinde gencin başvurduğunu; roket, elektrikli araç, insansız sualtı sistemleri, biyoteknoloji inovasyon, jet motor ve helikopter tasarımı gibi yarışmalarla gençleri geleceğin teknolojileriyle buluşturduklarını anlattı.

TÜBİTAK sanayi doktora programıyla 49 üniversite ve 210 sanayi kuruluşunun iş birliğiyle geliştirilen projelerde bin 162 doktora öğrencisi yetiştirildiğini ifade eden Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında 2021 yılında açılacak yeni çağrıyla en az 100 üst düzey araştırmacıyı daha Türkiye'ye kazandıracaklarını bildirdi.

Mustafa Varank, bilim diplomasisi yürüterek vizyon ortaya koyduklarına, tersine beyin göçü için çalıştıklarına işaret ederek, "Peki ana muhalefet partisinden bir milletvekili bu araştırmacılarımız için ne diyor, biliyor musunuz? 'İthal araştırmacılar.' Muhalefetin kafası karışık. Yurt dışına eğitime gidenlere 'beyin göçü', yurt dışından getirdiğimiz araştırmacılara 'ithal.' diyorlar. Bu zihniyeti milletimizin takdirine sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kalkınma ajanslarının ve bölge kalkınma idarelerinin, terörle anılan şehirlerin artık üretimle, istihdamla ve yenilikle anılmasını sağladıklarına dikkati çeken Varank, "Kadınlar ve gençler yer aldıkları projelerle yerel potansiyelin sürükleyicisi oluyor. Ajanslarımız bugüne kadar 22 bin projeye 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım hacmi oluşturdu." dedi.

- "4 aşı adayımız var"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB'in yılbaşından bu yana 63 bin KOBİ'ye 1,3 milyar liralık destek sağladığını, Ar-Ge ekosistemine yön veren TÜBİTAK'ın bu yıl üniversite, araştırma kurumları ve teknoparklarda geliştirilen patentli teknolojilerin ticarileşmesi için patent tabanlı teknoloji transferi programını başlattığını kaydetti.

Kovıd-19 ile mücadelede Ar-Ge ve yenilik ekosisteminde bugüne kadar görülmemiş bir seferberlik ruhunu harekete geçirdiklerini vurgulayan Varank, sözlerini şöyle dedi:

"TÜBİTAK, Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında aşı ve ilaç alanında 17 proje başarıyla yürütülüyor. Hayvan deneylerini tamamlayan 4 aşı adayımız var. Bu aşıların üretileceği iki tesis, insan deneylerine geçmek için gerekli olan güvenli üretim onayını Sağlık Bakanlığımızdan aldı. Tekirdağ ve Adıyaman'da bulunan bu tesislerde üretilecek inaktif ve adenovirüs tabanlı aşılarla Faz-1 insan klinik çalışmaları başlatılacak. Bu seferberlik ruhu sayesinde Türkiye artık dünya standartlarında modern aşı geliştirme ve üretme kapasitesine sahip bir ülke konumuna geldi. Bir milletvekili çıkıp dedi ki 'Sayın Bakan aşı geliştiriyordu ama nal topluyor.' Bu ifadeyi gerçekten kınıyorum. Aşıyı ben geliştirmiyorum, bilim insanları geliştiriyor. 500'den fazla bilim insanı gecesini gündüzüne katıp geliştiriyor. Hadi bana saygınız yok, bilim insanlarına saygı duyun."

- "Vatandaşın paralarını çarçur etmeyeceğimize söz veriyorum"

Bakan Varank, Türkiye ekonomisini katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik öncülüğünde yeni dönemin ruhuna uygun, reformcu bir anlayışla büyüteceklerine işaret ederek, "Gözü kara girişimcilerimizin, Türkiye'nin geleceğine güvenen sanayicilerimizin, bilim insanları ve emekçilerimizin yol arkadaşlığında ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacağız." şeklinde konuştu.

11. Kalkınma Planı'ndaki hedeflerle uyumlu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Bakanlığının Ar-Ge bütçe teklifinin 2 kat, sanayi bölgeleri bütçe teklifinin 5 kat arttığına dikkati çeken Varank, "Milletimizden bize emanet olan bütçenin her bir kuruşunu en verimli şekilde kullanacağımızı belirtmek istiyorum. Meclisin masalarına zarar vererek, vatandaşın paralarını çarçur etmeyeceğimize buradan söz veriyorum." dedi.

Mustafa Varank, 2021 yılı bütçesinin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Varank'ın konuşması sırasında muhalefet milletvekilleri sık sık laf attı.

Sunumu sırasında kendisine "Haddini bil" diye seslenilmesi üzerine Varank, "Ben haddimi biliyorum, siz haddinizi bilin. Burada terbiyesini bilmeyen kim, herkes izliyor." diye konuştu.

Bakan Varank sözünün kesilmesi üzerine, "Sayın Başkan, burada hiçbir konuşmacının sözü bu şekilde kesilmedi. Lütfen, senede bir kere şu kürsüye gelip konuşan, yürütmenin bir üyesine, burada yemin eden, yürütmenin bir üyesine saygı göstersinler." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekillerinin sıralara vurmaya başlaması üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Sayın Bakanın kürsüden konuşmasını susturacak güç yoktur." dedi.

Adan, sıralara vurulmaya devam edilmesi üzerine de bu durumun teknik sisteme zarar verdiği bilgisini paylaşarak, "Orayı yıksanız devam edecek. Bu yaptığınız doğru değil." ifadesini kullandı.



Sözünün sık sık kesilmesi üzerine Varank, "Gerçekten biraz demokrasiyi özümsemenizi bekliyorum. Konuşmacı böyle susturulmaz. Herkes izliyor." sözleriyle tepki gösterdi.

Sıralara vuran milletvekillerine seslenen Varank, "Devletimizin bütçesinden bu sıraların yenilenmesi için milyonlar harcandı. Milletimiz bu sıraların nasıl tahrip edildiğini lütfen izlesin." dedi.

(Bitti)