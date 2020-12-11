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Aktüel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı."
Aktüel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı."

Yeniakit Publisher
2020-12-11 20:29:11 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı."
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