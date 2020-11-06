  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah kasım aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz."
Aktüel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah kasım aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:43:19 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah kasım aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Donald Trump: Sahtekarlığı durdurun
Dünya

Donald Trump: Sahtekarlığı durdurun

ABD'de başkanlık yarışının Başkan Donald Trump mı Joe Biden mı kazandığı belirsizliği devam ediyor. Seçim sonuçlarının ilk anlarında Trump b..
Nefes kesen görüntüler paylaşıldı! Ermenistan ordusuna ait kışla imha edildi
Dünya

Nefes kesen görüntüler paylaşıldı! Ermenistan ordusuna ait kışla imha edildi

Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için başlattığı askeri operasyonları başarılı bir şekilde yürüten Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait bi..
ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD'de seçim yarışı kızışıyor. Biden'ın 'zafer' açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump son dakika açıklamalarda bulundu. Seçime müd..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay