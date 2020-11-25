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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor."
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor."

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:56:48 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor."
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