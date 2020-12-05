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Aktüel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve tasarımı yapabilen ender ülkelerden bir tanesi."
Aktüel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve tasarımı yapabilen ender ülkelerden bir tanesi."

Yeniakit Publisher
2020-12-05 13:50:51 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye, artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve tasarımı yapabilen ender ülkelerden bir tanesi."
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