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Aktüel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Gençleri sanayi sektörüne yönlendirmeyi, bu alanda yetiştirmeyi de son derece önemsiyoruz. Temellerini bugün atacağımız Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi bu açıdan kritik öneme sahip. 16 milyon l

Yeniakit Publisher
2020-07-22 18:58:42 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Gençleri sanayi sektörüne yönlendirmeyi, bu alanda yetiştirmeyi de son derece önemsiyoruz. Temellerini bugün atacağımız Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi bu açıdan kritik öneme sahip. 16 milyon l
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