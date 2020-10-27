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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız."
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız."

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:42:26 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız."
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