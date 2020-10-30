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Aktüel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupalı siyasetçiler ırkçılıkla, faşizmle, İslam düşmanlığıyla mücadele edecekleri yerde İslam'la ve Müslümanlarla mücadele ediyorlar. Avrupa'nın faşist liderlerinin, İslamla ve Müslümanlarla mücadelelerinde ka
Aktüel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupalı siyasetçiler ırkçılıkla, faşizmle, İslam düşmanlığıyla mücadele edecekleri yerde İslam'la ve Müslümanlarla mücadele ediyorlar. Avrupa'nın faşist liderlerinin, İslamla ve Müslümanlarla mücadelelerinde ka

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:05:36 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupalı siyasetçiler ırkçılıkla, faşizmle, İslam düşmanlığıyla mücadele edecekleri yerde İslam'la ve Müslümanlarla mücadele ediyorlar. Avrupa'nın faşist liderlerinin, İslamla ve Müslümanlarla mücadelelerinde ka
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