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Ekonomi Sanayi üretimimiz yüzde 5,5 artış kaydetti
Ekonomi

Sanayi üretimimiz yüzde 5,5 artış kaydetti

Yeniakit Publisher
2023-05-10 13:05:00 -
Sanayi üretimimiz yüzde 5,5 artış kaydetti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklanan mart ayı sanayi üretimi verisini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sanayi üretimimiz, şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından, alınan tüm tedbirler ile hızla toparlandı. Mart ayında sanayi üretimimiz, bir önceki aya göre yüzde 5,5 artış kaydetti" dedi.

Mart ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0,1 azalırken, aylık yüzde 5,5 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini paylaştı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 5,5 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.

NEBATİ'DEN İMALAT SANAYİ VURGUSU

Bakan Nebati, mart ayı sanayi üretimi verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi üretimimiz, şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından alınan tüm tedbirler ile hızla toparlandı. Mart ayında sanayi üretimimiz, bir önceki aya göre yüzde 5,5 artış kaydetti. İmalat sanayi ürünleri ile sermaye malı ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin üretimi, mart ayında çarkların hızlanmasında öncü rol üstlendi" ifadelerini kullandı.

Üretici ve işçilere verilen destekler ile sanayinin ayakta tutulduğunu kaydeden Nebati, "Elde edilen bu sonuç, tüm zorlu koşullara rağmen ekonomi modelimizin, ekonomi yönetimi anlayışımızın başarısıdır. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri halihazırda, küresel arz sorunları, resesyon endişeleri ile boğuşurken; biz bu dönemde hızımıza hız kattık, beklentileri aştık. Seçimlere giderken 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla daha da güçlenmiş bir sanayi sektörüne ve istihdam gücüne kavuştuk. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz, üreterek kalkınan bir ülke istiyoruz. Gücümüzü Türkiye’mizden alıyoruz" dedi.
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