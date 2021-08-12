Sanayi üretim endeksi verileri açıklandı! Yükseldi
Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda yüzde 23,9 yükseliş kaydetti.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %24,3, imalat sanayi sektörü endeksi %24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,9 arttı.
Sanayi üretimi aylık %2,3 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,1 arttı
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.