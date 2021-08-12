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Ekonomi Sanayi üretim endeksi verileri açıklandı! Yükseldi
Ekonomi

Sanayi üretim endeksi verileri açıklandı! Yükseldi

Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda yüzde 23,9 yükseliş kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 11:17:00 -
Sanayi üretim endeksi verileri açıklandı! Yükseldi

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %24,3, imalat sanayi sektörü endeksi %24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık %2,3 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.

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