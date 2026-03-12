Sanayi Bölgesinde Otopark Alanları Artıyor

Bir yandan şehir merkezinde hayata geçirdiği uygulamalarla yeni yeni otoparkları şehre kazandıran İnegöl Belediyesi, bir yandan da üretimin kalbi sanayi alanlarında trafik akışını rahatlatmak ve güvenli park alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokakta atıl halde bulunan alan üzerinde 95 araçlık otopark yapımı için çalışmalar başladı.

BAŞKAN TABAN YERİNDE İNCELEDİ

Toplam 2.150 m2 alan üzerinde planlanan çalışma için alanın zemin değişimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Başkan Yardımcısı Melih Ateş ve Fen İşleri Müdürü Yakup Can ile birlikte alanda incelemelerde bulundu. Yapılan otopark uygulamasının sanayi bölgesinde çalışanların ve esnafların park sorununu ortadan kaldırmak adına önemli bir adım olduğu kaydedildi. Aynı zamanda atıl halde bulunan alanın değerlendirilerek plansız parkın önüne geçilmesi ve düzenli bir otopark oluşturulması hedefleniyor.