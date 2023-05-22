Sanatçı tarafsızdı hani! Hazal Kaya'nın son yaptığına bakın

Aşk- Memnu dizisi başta olmak üzere, gayriahlaki sahnelerde boy gösteren Hazal Kaya, sosyal medya hesabından siyasi mesajlar vermeye devam ediyor.

LBGT sapkınlığını destekleyen, terör örgütü PKK'nın desteğini alan, başörtüsüne '1 metrelik bez parçası' diyen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğini 14 Mayıs seçimlerinden önce açık eden Hazal Kaya bu kez de müşahitlik yapacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimleri 'yalaka' diye yaftalayan laikçi seküler kesimin görmediği Kaya, defterini ve kalemini alarak müşahitlik eğitimine başlayacağını belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Ben müşahit oldum. Defterimi kalemimi aldım online müşahitlik eğitimimin başına oturacağım. Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim bu da olacak. Her şey çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için. Siz de müşahit olun hadi benim canlarım."