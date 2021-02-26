Sanatçı Şeyma Çınar'ın 'Tezyin' sergisi açıldı

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği minyatür ve tezhip sanatçı Şeyma Çınar'ın tezhip ve minyatür eserlerinden oluşan 'Tezyin' sergisi sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışı Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen, Sanatçı Şeyma Çınar ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle açılan sergi, ziyaretçiler tarafından gezildi. Çınar, açılış sonrasında Belediye Başkanı Arısoy'a eserlerini tek tek tanıtarak bilgi verdi.

Şeyma Çınar'ın yeni norm ve formlarla ürettiği 22 tezhip ve minyatür çalışmasından oluşan sergi, 26 Mart'a kadar hafta sonu hariç her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.