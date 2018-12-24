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‘Sanatçı müsveddesi’nden açıklama… Çark etti!

Katıldığı TV programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik akıl almaz tehditler savuran sanatçı müsveddesi Metin Akpınar çark etti.

24 Aralık 2018 Pazartesi 06:38
‘Sanatçı müsveddesi’nden açıklama… Çark etti!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'de katıldıkları programda sarf ettikleri sözler nedeniyle Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında soruşturma başlattı.

Savunmaları alınacak

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın kuruluşları ile kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. 

Metin Akpınar böyle çark etti

Metin Akpınar, avukatı İrem Hekimoğlu aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konuşulan konular çok yanlış anlaşılmış ve bir takım üzücü, hatalı çıkarımlar yapılmıştır"

"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında konuşulan konular ne yazık ki çok yanlış anlaşılmış ve bir takım üzücü, hatalı çıkarımlar yapılmıştır.

"Sanki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istenmiş"

Programda konuşulan konular, özellikle bazı medya organlarınca kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmış ve sanki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istenmiş bu vesileyle de konunun hem kamuoyuna hem de Cumhurbaşkanı'na yanlış aksettirilmesine neden olunmuştur.

Hukuki yollara başvuracağız

Konunun, kamuoyunca, olduğundan farklı anlaşılmaması arzusunu taşımakla beraber, toplumu gerçek dışı haberlerle yanlış yönlendiren söz konusu medya organları ve sorumluları hakkında da hukuki yollara başvurulacağını saygıyla duyururuz"

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 06:38
  1. İstanbul
  2. Metin Akpınar
  3. Erdoğan
  4. tehdit
  5. Müjdat Gezen
  6. GÜNCEL Haberleri

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