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Aktüel Sanatçı Göksel Baktagir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Sanatçı Göksel Baktagir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:34:25 -
Sanatçı Göksel Baktagir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Kanun virtüözü Göksel Baktagir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Baktagir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde görevli hemşirelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı alan işitme engelli bir hastayla kağıda yazdıkları notlarla iletişim kurmasını gösteren "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafına oy veren Baktagir, şunları söyledi:

"Bütün fotoğraflar çok güzel ancak biri beni çok etkiledi belki de yaşadığımız bu dönem itibarıyla. Bütün dünyayı etkileyen bu virüs nedeniyle. Benim 'can neferleri' olarak tanımladığım sağlık çalışanlarımızın bu mücadelesini mutlaka gönlümüzde daha iyi hissetmemiz gereken bir dönem. Bir de hasta engelli olunca, onunla kurulan iletişim, bir canı hayata döndürmek adına o girişim paha biçilmez bir kareye dönüşmüş."

"Yaşam" kategorisinde oyunu Muhammed Said'in Suriye'nin İdlib ilinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'ye getirilen, doğuştan bacak ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebeğin, protez bacaklarıyla İdlib'e dönüşünü konu alan "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafı için kullanan Baktagir, "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" fotoğrafını tercih etti.

Baktagir, Nil Şahin'in mücadelesini ve başarısını takdir ettiği ve fotoğraftaki derinlik kendisini çok etkilediği için bu fotoğrafı seçtiğini ifade ederken, "yaşam" kategorisindeki seçimini ise şu sözlerle anlattı:

"Bu fotoğraftaki iki karede bir bebek diğer uzuvları olmasa da aslında yüzündeki ifade, bebeksi ifade yine de var. Ancak protezden sonraki yüzündeki o cesaret ışığı beni çok cezbetti. Hedef yerini bulmuş diye düşünüyorum. Gönülden bu fotoğrafa oy veriyorum."



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