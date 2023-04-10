Sanatçı bozuntusu Müjdat Gezen'den büyük terbiyesizlik! AK Partililere bunu dedi

İslam'a ve Müslümanlara her Allah'ın günü hakaret edilen Cumhuriyet gazetesinde kin ve nefret dolu yazılar yazan sanatçı bozuntusu Müjdat Gezen, bir kez daha haddini aştı.

"AKP’nin ileri zekâlı adamları gündemi saptırmak için kim bilir daha ne saçmalıklar bulacak" herzelerini yumurtlayarak, aklı sıra AK Partililere hakaret eden Gezen, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"GSM’nin açılımı “Gündem Saptırma Merkezi” olup merkezi de malumunuz AKP’dir. Seçimler yaklaşıyor. Üslup gittikçe terbiyesizleşiyor. Tehdidin biri bin para. “Kılıçdaroğlu seccadeye bastı” haberini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gibi biri dakikalarca anlattı durdu. Hepsinde yalanın dolanın hesabı yok. Kılıçdaroğlu’nun üstüne bastığı seccadeyi gördük. Bir sürü halının üzerinde. Kemal Bey gidip oralarda bir seccade arayıp üstüne basmış olabilir mi?… Bizi salak mı sanıyor bunlar acaba?

Gündem seçim. Fakat bu seçimi kaybedeceği şimdiden belli olan AKP’nin ileri zekâlı adamları gündemi saptırmak için kim bilir daha ne saçmalıklar bulacak?"

ÖNE ÇIKAN VİDEO