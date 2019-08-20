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Sanat sokağı ilgi odağı oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Sanat Sokağı’nda açtığı çinicilik ve duvar süsleme sanat atölyesi ile geleneksel sanatları yaşatmaya devam ediyor.

20 Ağustos 2019 Salı 15:40
Sanat sokağı ilgi odağı oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Sanat Sokağı’nda açtığı çinicilik ve duvar süsleme sanat atölyesi ile geleneksel sanatları yaşatmaya devam ediyor.


Kültürel belediyecilik kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Sanat Sokağı’nda açtığı kurslarla gençleri el sanatları ile buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından her yıl ücretsiz olarak devam eden çinicilik ve duvar süsleme atölyesi, yoğun ilgi görüyor. Sürdürülen kurslar kapsamında bu sezon da yaklaşık 200 kişi çinicilik ve duvar süsleme sanat eğitimi alıyor. Gün geçtikçe ilginin artması üzerine ikinci çini atölyesi de açılarak hizmete sunuldu.


Kursiyerlerle birlikte hünerlerini sergilediklerini söyleyen çinicilik kursu eğitmeni İrfan Hartavi, "Çinicilik ve duvar süsleme sanat kurslarına katılan kursiyerler boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendiriyor. Hem yeni şeyler öğreniyor, hem de güzel vakit geçiriyorlar. Farklı alanlarda kurslarımız da mevcuttur. Kursiyerlerle birlikte hem kendi çalışmalarımızı hem de ortak çalışmalarımızı yapıyoruz. Büyük projeleri bir araya getiriyoruz.Kurslarımız sonunda başarılı olan kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek" dedi.


Ayrıca kursların devam ettiği Sanat Sokağı’nda Hüsn-i Hat, Ebru, Tezhip, Kaligrafi, Duvar Süslemeciliği ve Modern Ebru Dallarında her yıl ücretsiz kurslar gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:40
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