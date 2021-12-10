  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Sanat İNESMEK ile gelişiyor
Kadın - Aile

Sanat İNESMEK ile gelişiyor

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) bünyesinde onlarca kursta binlerce kursiyer eğitim alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:42:00 -
Sanat İNESMEK ile gelişiyor

İnegöl’de sanat ve meslek eğitiminin merkezi İNESMEK, 33 branşta 57 grup ile 2021-2022 eğitim öğretim yılı kurslarını sürdürüyor. 34 usta öğreticinin toplam 1200 kursiyere eğitim verdiği İNESMEK atölyelerinde bazı kursiyerler kişisel gelişim alanında eğitimler alıyor, bazıları ise mesleki eğitimlerle kariyerini plânlıyor.

Her yaştan bireye eğitim hizmeti sunan İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında, her kapının ardında farklı bir alanda eğitimler devam ediyor. Toplam 5 kurs merkezi bulunan İNESMEK’te Belediye Başkanı Alper Taban, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gündüz devam eden kursları ziyaret etti. Kursiyerlerle bir araya gelip aldıkları eğitimler, sunulan hizmetler ve İnegöl üzerine konuşan Başkan Alper Taban, her sınıfa tek tek girdi. İNESMEK gündüz kursları ziyaretinde giyim, saça geçici ve kalıcı şekil verme, genel muhasebe, bilgisayar işletmenliği, iğne oyası, çeyiz ürünleri hazırlama, ev yemekleri hazırlama, ahşap boyama, ahşap kakma ve oyma, filografi ve mobilya döşeme dikiş elemanı kursları ziyaret edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı patlattı! Tarih verip bu rakamı ilk kez söyledi
Ekonomi

Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı patlattı! Tarih verip bu rakamı ilk kez söyledi

Stratejist yazar Haluk Özdil, "15 Aralık’tan sonra 800’ü geçen altının 1000 lira bandına doğru gideceğini düşünüyorum." dedi...
Analistler altın yatırımcılarını uyardı: Hazırlıklarınızı buna göre yapın!
Ekonomi

Analistler altın yatırımcılarını uyardı: Hazırlıklarınızı buna göre yapın!

Altın yatırımcıları ABD enflasyon verilerini merakla bekliyor. Altın fiyatları, doların güçlenmesinin ardından düşüşe geçmişti. Analistler, ..
CHP'li İBB'nin beceriksizliğine Can Ataklı bile isyan etti!
Medya

CHP'li İBB'nin beceriksizliğine Can Ataklı bile isyan etti!

CHP'li İBB'nin ulaşımda yaşattığı sorun vatandaşları bezdirirken sonunda CHP yandaşı Can Ataklı da dayanamadı. İstanbul'da metro ve yollarda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay