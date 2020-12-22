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Aktüel Sanat evine dönüştürdüğü çay ocağında heykel sergisi açtı
Aktüel

Sanat evine dönüştürdüğü çay ocağında heykel sergisi açtı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:20:00 -
Sanat evine dönüştürdüğü çay ocağında heykel sergisi açtı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Firdevs Sağlam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren çay ocağında heykel sergisi açtı.

Yurt içi ve dışında çeşitli sergiler açan Sağlam, Çevre Yolu'ndaki çay ocağında bir yılda hazırladığı eserleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, bu tür etkinliklerin kent için önemli olduğunu söyledi.

Sergide güzel eserlerin yer aldığını belirten Taş, "Hakkari'de ilk defa bir heykel sergisi açılıyor. Kentte geçmişte resim, fotoğraf, yöresel ürünler gibi sergiler açıldı ancak heykel sergisi ilk kez açıldı. Bize bunu yaşattığı için Firdevs hocamıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sağlam da 4. sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Bunun Hakkari'de ilk olması ayrıca mutluluk verici. Umarım bu faaliyetler artarak çoğalır ve burası sanatla söz edilen bir kent haline gelir. Sergide bir yıl boyunca emek vererek hazırladığım eserler var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcıların gezdiği sergi, 28 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

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