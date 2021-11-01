Sanat dünyasında lağım patladı! Terzioğlu da tacize uğramış

Çağdaşlığı putlaştırıp mütedeyyin insanlara öcü gibi bakan sanat dünyasında her gün yeni bir pislik ortaya saçılıyor. Dizi oyuncusu Burçin Terzioğlu'nun son açıklamaları söz konusu sektörde kanalizasyonun çoktan patladığını ortaya koydu. Kendisi de Türk toplumunun aile yapısıyla uzaktan yakından alakası olmayan yapımlarda oynayan Terzioğlu, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye yaptığı açıklamada "Geçmiş yıllarda daha toy ve bunun bir suç olduğunun farkında değilken setlerde mobbing’e ve sözlü tacize uğramıştım. İnsanlar da sessiz kalmamız yüzünden hadlerini aşıp normalleştirmişlerdi" ifadelerini kullanarak kokuşmuşluğu gözler önüne serdi.