Sanal kumar, dijitalleşme ile birlikte kör nokta haline geldi! Milyonlarca vatandaş borç batağında!

Sosyal medyada parlak bir başarı öyküsü gibi sunulan kumar paylaşımları, psikolojik kırılmalarla birleşince büyük bir tehlikeye dönüşüyor.

Eğlenme isteği, stresten kaçış ve adrenalin tutkusu, insanları derin bir bataklığa doğru sürüklüyor.

Yapılan araştırmalarda 15 yaş üstü bireylerin kumar algısına bakıldığında, özellikle çevrim içi platformların kolay ulaşılabilir olması dikkat çekiyor.

Resmi açıklamalarda ise sanal kumar, davranışsal bağımlılık olarak tanımlanıyor ve kontrol kaybının hızla gerçekleştiği vurgulanıyor.

Akit TV ise meseleye dikkat çekerek bu oyunun arka planında sistemli bir yönlendirme olduğunu belirtti ve toplumun gözünün açılması gerektiğini ifade etti.