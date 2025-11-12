  • İSTANBUL
Gündem Sanal kumar, dijitalleşme ile birlikte kör nokta haline geldi! Milyonlarca vatandaş borç batağında!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sosyal medya üzerinden yayılan sözde başarı hikayeleri, psikolojik nedenlerle birleşince tablo karanlıklaşıyor. Eğlence arayışı, stres atma ve adrenalin bağımlılığı bu bataklığa sevk ediyor. Bir araştırmada 15 yaş üstü bireylerin kumar algısı incelendiğinde, online platformların kolay erişilebilirliği öne çıkıyor. Akit TV, sanal kumar gerçeğini böyle açıkladı.

Sosyal medyada parlak bir başarı öyküsü gibi sunulan kumar paylaşımları, psikolojik kırılmalarla birleşince büyük bir tehlikeye dönüşüyor.

Eğlenme isteği, stresten kaçış ve adrenalin tutkusu, insanları derin bir bataklığa doğru sürüklüyor.

Yapılan araştırmalarda 15 yaş üstü bireylerin kumar algısına bakıldığında, özellikle çevrim içi platformların kolay ulaşılabilir olması dikkat çekiyor.

Resmi açıklamalarda ise sanal kumar, davranışsal bağımlılık olarak tanımlanıyor ve kontrol kaybının hızla gerçekleştiği vurgulanıyor.

Akit TV ise meseleye dikkat çekerek bu oyunun arka planında sistemli bir yönlendirme olduğunu belirtti ve toplumun gözünün açılması gerektiğini ifade etti.

 

 

