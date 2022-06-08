Sanal ihanete yasal tedbir şart

Gazetemiz Akit’in dün, “Enflasyon canavarını böyle semirtiyorlar” manşetiyle deşifre ettiği ve ünlü internet alışveriş sitelerinin bünyesinde kurularak piyasayı manipüle eden sanal mağazalara yönelik haberi gündeme oturdu. Akit’e konuşan STK temsilcileri ve hukukçular, ihanet ittifakınca desteklenen ENAG gibi şirketlerin düzmece araştırmalarına zemin oluşturmak ve enflasyonu köpürtmek için kurulan ve fiyatları şişiren tabela mağazalarına yönelik “düzenleme şart” görüşünde birleşti.

Yasal denetim şart

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “İnternet ortamında yapılan ürün satışlarında kanunlara uyulmayarak yüksek fiyatlar ilan edilebiliyor. Bazen bu fiyatlar aynı satış mecrasında bile farklı farklı olabiliyor. Enflasyon takibi yapan araştırma şirketlerinin, asla henüz yeterli denetim olmayan internet ortamındaki fiyatları baz almamaları gerekir. Çünkü bu yolla hükümete yönelik operasyonlar yapılıyor. İktidar ‘yüksek fiyatlarla baş edemiyor’ algısı oluşturuluyor. Sürekli yüksek fiyatlarla karşılaşan tüketiciler de yüksek enflasyona alıştırılıyor. Böyle yanıltıcı fiyatlarla ilan verenler sanal mağazalar takip edilmeli. Kamu otoritesi tarafından da bu tür tabela mağazalara yasal yaptırımlar uygulanmalıdır. İnternet ortamındaki alışverişlere de bir çekidüzen getirilmesi gerekir ” dedi. Ağaoğlu şöyle devam etti: “Kamu otoritesinin, ‘Elektronik Ticaret Yetki Belgesi’ olmayanların internet üzerinden, uzaktan mesafeli satış yapmasını kısıtlamasında yarar vardır. Bu satış firmalarının çoğunun aslında var olmadığı, fake hesaplardan açıldığı görülmekte. Oysa yetki belgesi olan firmalar, Ticaret Bakanlığı’na kayıtlı olacağından her zaman muhatap bulunacaktır. Tüketiciyi aldatmaya yönelik satış yapanlara ve karanlık operasyonlara kalkışanlara kolaylıkla ulaşılacaktır.”

Amaç, iktidarı hedef almak

Akit’e konuşan Hukukçu Prof. Dr. Seyithan Deliduman, “Enflasyon oranlarında tüm dünyada pandemi menşeli bir yükseliş söz konusudur. Bunu herkes görüyor ve kabul ediyor. Ancak, ülkemizde ne yazık ki bu mal ve hizmetler ile emtia fiyatları dünyadaki ortalamanın yaklaşık 8-10 katı kadar daha yüksek. Böyle olunca da burada normal olmayan bir durumla karşı karşıya olduğumuz sonucu çıkıyor. Bu açıdan bakıldığında, bizler; ekonomimizde panik havası oluşturulmasına yönelik, belki enflasyonu daha da yükseltmeye veya yüksek gösteremeye yönelik bir takım tutum ve davranışların olduğunu gözlemlemekteyiz. Tekel konumunda olan bazı internet siteleri ve online alışveriş yapılan yerlerde mal ve ürünlerin fiyatlarının diğer perakende ve toptan satış yapan mağazalara göre çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Sanal satış yapan bu tür yerlerin girdilerinin ve maliyetlerinin diğerlerine nazaran göreceli de olsa daha düşük olduğunu da biliyoruz. Fakat buna rağmen fiyatların daha yüksek olması akla başka bir takım şeyler getiriyor. Öncelikle bunun çok da iyi niyetli bir davranış olmadığını söyleyebiliriz. Doğrudan iktidarı hedef almaya yönelik bir amaç olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı. Bu spekülatif artışlarının ve ekonomik operasyonların temelinde tamamen güdümlü bir iktidar talebinin yattığını kaydeden Deliduman, şöyle devam etti: “Kırılgan yapısı olan ekonomimize yönelik bu tür darbelerin esas itibariyle iktidara yönelik olduğunu söylemekle birlikte belli bir zümrenin çıkarlarının korunmasına hizmet edecek bir ortamın sağlanması amaçlanmaktadır. Bence ülkemizde ifrat ve tefrit var. Belki enflasyon yüzde 73 değildir ama bazıların iddia ettiği gibi yüzde 160 da değildir. Ben bu rakamı doğru bulmuyorum. İnandırıcı da bulmuyorum. Telaffuz edilen her yüksek rakam enflasyonu da daha da körüklemektedir. Zamanında gerçeğe yakın rakamlar telaffuz edilseydi şimdi o kadar uçurum olmazdı. Yarın bir gün muhalefet iktidara geldiğinde yüzde 160 olarak kabul ettiği enflasyonu aşağı çekemediğinde bu durumu nasıl izah edecek.”