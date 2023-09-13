Sana değil şeriata düşmanlık edene 'kafir' dedi! Sen niye üstüne alındın Mustafa?
Şarkıcı Mustafa Sandal, Halil Konakcı Hoca'ya hakaretler savurdu.
Sosyal medyada Konakcı Hoca'ya yönelik başlatılan linç kampanyasına, şarkıcı Mustafa Sandal da hakaretlerle destek verdi.
Konakcı Hoca'nın, "Allah'ın ahkamıyla yönetilmeyi, yaşamayı istemiyorsan kafir olursun. Bunu ben söylemiyorum, ayet söylüyor." sözlerini üstüne alınan Sandal, "Şimdide kafir olduk öylemi" diye sordu.
Sandal mesajının devamında hakaret diline başvurdu:
Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör. Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bugün, yarın ve ilelebet de öyle kalacaktır. Hadi koçum başka kapıya, yemezler!