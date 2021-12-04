Denemek isteyenle için San sebastian cheesecake tarifi...

San sebastian cheesecake tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler

4 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı un

500 gram krem peynir

400 ml krema

1 paket vanilya

İsteğe göre limon ya da portakal kabuğu

Yapılışı

Büyük bir kasede şeker ile krem peyniri karıştırın. Daha sonra mikser yardımıyla 5-6 dakika kadar şeker eriyene kadar çırpın. Teker teker yumurtaları da ilave ederek çırpmaya devam edin. Yumurtaları ekledikten sonra da krema ve vanilyayı ilave edip karıştırın. Unu da ekleyip güzelce çırpın. Orta boy kelepçeli bir kek kalıbına pişirme kağıdını kenarlardan hafifçe taşacak şekilde yerleştirin. Ardından kalıbı yağlayın ve kek karışımını boşaltın. Önceden 190 derece ısıtılmış fırında 45 dakika ile 1 saat pişirin. Tatlınız piştikten sonra fırının kapağını yarı açık şekilde 30 dakika kadar fırında dinlendirin. Daha sonra çıkarıp oda sıcaklığında soğutun. Soğuyan tatlıyı en az 8 saat, mümkünse 1 gün dinlendirip kalıptan çıkarın. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.