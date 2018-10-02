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San FrancIsco’da Modanisa rüzgarı

San Francisco’daki ‘Günümüz İslami Giyim Sergisi’ne Türkiye’den Modanisa davet edildi. Sergi, dünyada yoğun ilgi gördü. San Francisco Güzel Sanatlar Müzesi’nde açılan ve 13 farklı ülkeden 45 tasarımcının katıldığı “Günümüz İslami Giyim Sergisi” Ocak 2019’a kadar gezilebilecek.

02 Ekim 2018 Salı 10:49
San FrancIsco’da Modanisa rüzgarı

San Francisco’daki ‘Günümüz İslami Giyim Sergisi’ne Türkiye’den Modanisa davet edildi. Sergi, dünyada yoğun ilgi gördü. San Francisco Güzel Sanatlar Müzesi’nde açılan ve 13 farklı ülkeden 45 tasarımcının katıldığı “Günümüz İslami Giyim Sergisi” Ocak 2019’a kadar gezilebilecek. San Francisco Güzel Sanatlar Müzesi’ndeki serginin amacı, İslami giyim tarzındaki çeşitliliğe dikkat çekmek ve Müslüman kadını tek tip giyinir zanneden anlayışın yanlışlığını ortaya koymak. Sergi küratörleri, İslam’ın çok kültürlü bir din olduğuna ve İslami giyimin sadece dini öğelerden değil, aynı zamanda yerel ve global trendlerden etkilendiğine vurgu yapıyor.

İslami giyim çeşitliliği

Modanisa CEO’su Kerim Türe, Modanisa’nın bu sergiye davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: “İslami giyim çeşitliliğini dünyayla paylaşmayı amaçlayan bir sergide yer almaktan mutluluk duyuyoruz. İslami giyim tarzının dinamik, çeşitli ve giderek büyüyen dünyasına ilgi duyan herkes bu sergiden eminim çok etkilenecektir.”

Sergi Mart 2019’da Frankfurt’ta

Amerika’da yoğun ilgi gören sergi, Wall Street Journal ve San Francisco Chronicle gibi etkili ABD gazeteleri ve dünya medyasına konu oldu. Modanisa koleksiyonu dahil 80 tasarımdan oluşan bu sergi, 2019 yılı Mart ayında Frankfurt’taki Angewandte Kunst Müzesi’ne taşınacak. Serginin  tanıtım çekiminde manken Halima Aden, Raşit Bağzıbağlı x Modanisa koleksiyonundan, siyah renkli, fırfır ve pul işlemeli abiye bir elbise giydi. Raşit x Modanisa Desert Dream (Çöl Rüyası) koleksiyonunun lansmanı geçtiğimiz Mart ayında yapılmış ve Modanisa’nın ürün gönderdiği 130 ülkedeki müşterileri tarafından ilgiyle karşılanmıştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:49
  1. San Francisco
  2. Modanisa CEO’su Kerim Türe

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