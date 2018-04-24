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Samsunspor'un kayyumu konuştu!

Zor dönemlerden geçen Samsunspor'da Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, açıklamalarda bulundu.

24 Nisan 2018 Salı 19:04
Samsunspor'un kayyumu konuştu!

1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, "Ben bu kayyumun başkanı olarak umudumu yitirdiğimde şehir de umudunu yitirir. Onun için başımız dik şekilde son düdük çalana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Karayılmaz, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde Denizlispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından futbolcuların hakeme tepki göstermesinin normal olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun bu konuda herhangi bir ceza vereceğine inanmadığını dile getiren Karayılmaz, Samsunspor'un kümede kalma ümitlerinin halen sürdüğünü kaydetti.

Karayılmaz, Akın Çorap Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarının ligde kalma konusunda takımın durumunu ortaya koyacağına dikkati çekerek, "Ligin bitimine 2 hafta var ve halen 6 puan alabiliriz. Herkesin zorlu maçları var. İnanıyorum ki iki maçtan 4 puan bile alsak bu ligde kalabiliriz. Kimseye umut tacirliği yapma gibi niyetim yok ama ben bu kayyumun başkanı olarak umudumu yitirdiğimde şehir de umudunu yitirir. Onun için başımız dik şekilde son düdük çalana kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

"SAMSUNSPOR'A PES ETMEK YAKIŞMAZ"

Adana Demirspor, Denizlispor, Eskişehirspor ve Samsunspor'un ligde kalmak için eşit şansa sahip olduğuna işaret eden Karayılmaz, "Çünkü Adana Demirspor 37 puanda da kalabilir, biz bir maç kazanırız ligde de kalabiliriz. Biz bütün maçlarımızı kazanırız ama kümede de kalmayabiliriz. Böyle de bir ihtimal var ama o son ihtimale gidinceye kadar pes etmek yok. Samsunspor'a pes etmek yakışmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Samsunspor, ligin 33. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenmandan önce Kayyum Heyeti Başkanı Karayılmaz, teknik heyet ve futbolculara moral konuşması yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, idmanda teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde pas çalışması ve çift kale maç gerçekleştirdi.

Golcü futbolcu Jonathan Ayite ile Ufuk Budak, sakatlıkları nedeniyle antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 19:04
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